Um jovem, de 19 anos, foi esfaqueado por um homem, de 35 anos, e para se vingar foi até a casa dele o agrediu a pedradas e uma atingiu a sua cabeça, na tarde desta segunda (17) no bairro Cascalho em Santa Cruz de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, dois jovens, a vítima e um amigo de 18 anos, estavam andando na rua quando foram surpreendidos pelo homem, de 35 anos, que estava acompanhado da mãe, que esfaqueou a vítima no ombro e fugiu logo em seguida.

Pouco tempo depois a vítima, que estava acompanhada de um adolescente de 15 anos, foi até a casa do homem, forçou o portão, entrou na garagem da casa e começaram a arremessar pedras contra ele. Uma delas atingiu sua cabeça.



Ainda, de acordo com a PM, o homem disse que teria esfaqueado o jovem pois ele havia ameaçado a sua mãe. A versão do jovem não foi divulgada.

Os dois foram encaminhados para atendimento médico e posteriormente presos. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.