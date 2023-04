Um homem, de 32 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite desta segunda (17) no bairro Primeiro de Maio em Ouro Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, após denúncias os militares foram até o local onde apreenderam duas armas de fogo, uma espingarda calibre 12 com 11 munições do mesmo calibre e um revólver calibre .32 com três munições, sete papelotes e uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um celular e R$180.

O homem denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





