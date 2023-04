Um homem, que não teve a idade revelada, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta segunda (17) em Floresta, Zona Rural de Piranga.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava dirigindo seu carro, um Vectra prata, com sentido a cidade acompanhado de um amigo e com uma terceira pessoa, que estava dirigindo um outro carro, um Corsa verde.



Em determinado momento, a vítima disse ter escutado disparos de arma de fogo em sua direção e logo em seguida, percebeu que teria sido atingido por dois disparos, um na região do braço e o outro, no abdômen. Ainda relatou que o seu amigo também foi atingido, mas não soube dar maiores informações pois fugiu do local.



A vítima foi encaminhada ao Hospital e Maternidade São José na cidade de Conselheiro Lafaiete, onde ficou sob cuidados médicos.



A motivação do atentado e a identificação de suspeitos ainda não foram esclarecidas. A PM segue no rastreamento.