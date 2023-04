Um caminhoneiro, de 49 anos, foi atropelado às margens da BR-040 próximo à Conselheiro Lafaiete na noite desta segunda (17).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem havia estacionado seu caminhão às margens da rodovia, no km 623, e seguiu caminhando em direção a um estabelecimento próximo quando foi atingido por um carro, um Honda HRV cinza.

Com o impacto a vítima foi lançada no para-brisa do veículo e depois para o chão. Ele relatava fortes dores na região do quadril e apresentava um corte na região occipital do crânio que no momento estava com sangramento intenso. Após avaliação e realização de curativo compressivo na região da cabeça, o caminhoneiro foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A condutora do carro de passeio, de 43 anos, relatou que estava de cinto de segurança no momento do acidente. A mesma afirmou que não havia necessidade de ser conduzida para o hospital e ficou no local aguardando a Polícia Rodoviária para demais providências.

A causa do acidente não foi informada.

Tags:

acidente | atropelado | Atropelamento | BR-040 | Conselheiro Lafaiete | Polícia