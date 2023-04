Dois jovens, de 21 e 18 anos, respectivamente, foram presos em Barbacena, nesta terça-feira (18) após roubarem um carro e R$420 de um motorista em um posto de combustíveis em Correia de Almeida, Distrito de Barbacena, ainda durante a madrugada. A dupla armada abordou o condutor, anunciou a ação, levou o carro.

Ao ser acionada, a Polícia Militar recebeu a informação de que o automóvel tinha sido visto na beira da rodovia, próximo ao KM 709, onde um dos suspeitos, que estava na direção, perdeu o controle do veículo e caiu em uma canaleta, estourando o pneu esquerdo do carro, que foi removido da via por um guincho.

Os militares continuaram as diligências para identificar e prender os autores do crime. Durante rastreamento, o veículo usado pela dupla no início do crime foi abordado no Bairro Diniz II. Os autores, 21 e 18 anos, foram presos.Com eles, a PM apreendeu uma mochila com vestimentas usadas

no crime, um instrumento usado para preparar a maconha para o consumo, a quantia de R$ 139,00 e

dois aparelhos celulares. A vítima reconheceu os autores e as roupas usadas no crime

encontradas no interior do carro.

Tags:

PM | roubo | Veículo