O motorista de um carro de passeio morreu após colisão com um ônibus registrado na BR-267, entre Bom Jardim e Lima Duarte, na madrugada desta quarta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima ficou preso às ferragens. O ônibus era contratado pela MRS para transportar funcionários da Prefeitura de Liberdade, que se deslocavam para Juiz de Fora. Os passageiros não sofreram ferimentos e foram conduzidos de volta para a cidade de origem, com o apoio da Prefeitura de Bom Jardim. O outro ocupante do automóvel também sofreu ferimentos, porém estava consciente e foi encaminhado para atendimento hospitalar. A Polícia Rodoviária Federal e a a perícia estiveram no local.



acidente | C | Fatal | Vítima