Um homem de 25 anos morreu em uma colisão entre veículos no KM 20 da MG-133 no município de Tabuleiro. O motorista da caminhonete informou à polícia que a chegar próximo da curva onde o acidente aconteceu, se deparou com o outro veículo na contramão. O outro carro, segundo ele, estava desgovernado e o atingiu frontalmente. O condutor e a mãe dele que estavam no veículo atingido sofreram ferimentos leves. O outro carro estava com o licenciamento atrasado e foi removido após o trabalho da perícia. Ambos os condutores são devidamente habilitados, conforme reforçou a Polícia Militar Rodoviária.