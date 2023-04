Um adolescente que não teve a idade divulgada foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira (19) em Conselheiro Lafaiete. O rapaz seria a pessoa por trás de um perfil que publicava ameaças de massacre a uma escola municipal. Durante a abordagem, conforme a PC, o garoto admitiu ter criado a página e alegou que se trata de uma brincadeira.

A ameaça mencionava o dia primeiro de maio como a data do suposto massacre. Segundo a PC, a postagem foi amplamente divulgada em grupos de redes sociais e causou pânico entre pais, professores, alunos e em toda cidade, fazendo com que familiares tivessem medo de permitir a presença dos alunos na escola.

Por meio da mesma ação, também foram verificadas duas inscrições no banheiro da escola, com os dizeres “massacre dia 01/05/2023”. Segundo a Delegada de Polícia que coordenou as investigações, Fabiana Leijôto, ao receber a denúncia sobre as ameaças, a PCMG conseguiu a preservação do perfil e, após autorização judicial, identificou a pessoa responsável pelo perfil e pelas postagens. Ela afirmou que assim que receberam a autorização judicial, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Criminal na residência do adolescente, onde foram apreendidos um aparelho celular e um tablet para serem averiguados.



O Delegado de Polícia Marcus Vinícius Rodrigues, que também atuou no caso, alertou sobre a

gravidade de se propagar vídeos de ameaças a ataques em escolas. Ele ressaltou que provocar alarme,

anunciando algum perigo ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico configura crime, de

acordo com o artigo 41 da lei de contravenções penais.O Investigador de Polícia Renato Reis esclareceu que as investigações das demais denúncias recebidas pela Polícia Civil na cidade de Conselheiro Lafaiete não identificaram veracidade ou qualquer relação com as instituições de ensino do município.

