Dois homens, de 25 e 37 anos, foragidos da justiça, foram presos nesta quarta (19) em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante a manhã, em atenção à requisição de condução coercitiva, foi desencadeada uma operação no bairro Santa Maria para localizar o homem, de 25 anos.



As equipes se posicionaram de forma estratégica, pois o suspeito, alvo do mandado, já havia fugido anteriormente e não atendeu as equipes da PM. Ao ser dada a ordem para sua apresentação em

virtude da determinação imposta pelo juízo competente, o homem iniciou fuga pelo telhado, mas foi localizado e contido pelos policiais no segundo andar de um imóvel vizinho.



O homem foi conduzido até o Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico, pois se machucou durante a fuga, e em seguida foi encaminhado para a 3ª Vara Criminal de Barbacena.

Já durante a noite, durante uma batida policial, os militares receberam a informação sobre a existência de um mandado de prisão em aberto do homem, de 37 anos, morador do bairro Caminho Novo.



A equipe iniciou diligências e localizou o foragido. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

Foragido da justiça | Polícia | polícia civil