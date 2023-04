Vereadores de Guarani receberam uma denúncia sobre o uso de máquinas e do trabalho de servidores da Prefeitura do município que estariam deslocados para trabalho de terraplanagem e cascalho em um terreno particular nesta sexta-feira (21). A redação do Portal Acessa.com recebeu algumas imagens registradas por moradores, que mostram as máquinas no ambiente.



Ao tomar conhecimento a respeito da situação, os vereadores Anderson Ladeira (MDB), João Batista Neves Guelber (PSDB), Roberta Vieira Dutra (MDB) , Silvany da Silva Araújo (PV), Alexandre Ribeiro de Mendonça (PTB) e William Santos Mendes (PSDB) se deslocaram para o terreno indicado pelas denúncias. Quando chegaram, as máquinas já não estavam mais no local. Porém, segundo eles, em vídeo gravado durante a visita. "Infelizmente as máquinas não estavam lá, mas deixaram o vestígio do trabalho que foi feito, através das máquinas da Prefeitura e funcionários da Prefeitura", destacou o vereador William dos Santos, em vídeo publicado na página do vereador João Guelber.

A Acessa fez contato com o prefeito Fernando Bellotti (PTB) no início da noite desta sexta-feira (21) em busca de um posicionamento do líder do Executivo guaraniense sobre esse assunto e aguarda o retorno. Pelas redes sociais da Prefeitura de de Guarani, em um vídeo, o prefeito Fernando Bellotti afirmou que as máquinas preparavam uma via do Bairro Três Vendas para receber calçamento. Na gravação Bellotti afirma "As máquinas da Prefeitura estão aqui, porque é de responsabilidade do Município preparar o terreno. Assim que estiver preparado, a empresa que ganhou o certame vai fazer a obra."



Também no vídeo, o chefe do Executivo guaraniense fez um convite aos vereadores, para comparecerem ao local. "Quero fazer um convite aos vereadores para vir ver as máquinas trabalhando, para depois não levantar situações ao contrário. Estou aqui com o pessoal e os funcionários da Prefeitura trabalhando, venham aqui certificar".

"Tivemos uma denúncia gravíssima relacionada a um terreno particular recebendo cascalho. Sabemos da necessidade de Guarani do cascalhamento das estradas rurais. Vamos tomar as medidas que forem cabíveis em relação a isso, porque estamos representando a população de Guarani" ressaltou William no vídeo.

No texto postado, o vereador Guelber ressaltou: "É imoral o produtor não ter estradas rurais para circular e desempenhar suas necessidades básicas, e não ter suas reivindicações atendidas, mas em pleno feriado e escondido atender particular. Absurdo, repúdio".



Em nota de esclarecimento publicada também pelo vereador João Guelber em suas redes sociais, ao lado da vereadora Gilséia Freitas (Rep) e do vereador Anderson Ladeira, representando os demais membros do legislativo guaraniense, confirmou a ída ao Destacamento da Polícia Militar da cidade para registrar um Boletim de Ocorrência.

Segundo a nota: "Um vereador fez contato com intuito da PM nos acompanhar no momento da denúncia, mas foi informado que poderia ser registrado B.O a partir de 14h30;às 14:25 em conversa com o militar de plantão fui informado que estava em operação e que poderia comparecer na PM à partir de 17h00; na hora informada viemos ao Destacamento da PM e estavam com prisão em flagrante, pedindo para retornar na data de sábado (22)".