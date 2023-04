Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos com drogas na tarde de quinta (20) no bairro Santa Luzia em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação policial no bairro os menores foram abordados e com eles foi localizado uma bucha de maconha, um celular e R$10. Durante uma conversa com os policiais, o adolescente de 15 anos confirmou que realiza tráfico de drogas e que tinha mais drogas escondidas em uma casa. Foram realizadas buscas no local indicado pelo adolescente onde foram encontradas mais duas buchas de maconha.



Já na casa do suspeito de 17 anos, no Bairro Santo Antônio, a PM encontrou 20 buchas de maconha embaladas da mesma maneira que a encontrada com os adolescentes, vários sacolés e duas tesouras

com resquícios de maconha.

Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia juntamente com o material encontrado.

