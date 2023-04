Um homem, de 51 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na Praça Deputado Crispim Jaques Bias Fortes na noite deste domingo (23), em Correia de Almeida distrito de Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada no local, onde ocorria uma briga generalizada, e encontraram o homem caído no chão após ter tomado uma facada no peito. Ele foi socorrido pelo SAMU. Os militares apuraram que a briga se iniciou quando um adolescente, de 16 anos, na intenção de se vingar por conta de um atrito anterior, jogou a mochila da vítima sobre as árvores da praça. Ao ver a situação, um homem de 36 anos, agrediu o adolescente que saiu do local prometendo voltar armado e acompanhado para matá-lo.



O menor retornou com o padrasto, de 43 anos, com a mãe, de 50 anos, e as irmãs, portando pedras e pedaços de pau e partiram para cima do homem, 36 anos. O homem tentou fugir sendo perseguido pelos envolvidos e entrando em luta corporal. Neste momento, o padrasto do adolescente tirou uma faca de dentro da camisa e sem motivo aparente desferiu um golpe de faca na região do peito da vítima de 51 anos que, segundo testemunhas, não estava envolvido na rixa.



O homem, de 36 anos, conseguiu se desvencilhar das agressões e saiu do local, voltando depois armado com uma foice. Ele atingiu o menor na parte de trás da cabeça e no antebraço.



Após o rastreamento, os militares encontraram o padrasto do adolescente que admitiu a facada contra a vítima e foi preso. Questionado, ele informou que a faca usada no crime se encontrava escondida na

praça, sendo localizada e apreendida.



O menor também foi encontrado e se apresentou com um corte na cabeça e outro no antebraço, provenientes dos golpes de foice . Ele foi encaminhado para atendimento no hospital sendo atendido e

posteriormente liberado sendo apreendido.



A faca, a foice e um pedaço de pau, materiais usados no cometimento dos crimes foram apreendidos. A vítima de 51 anos permanece sobre os cuidados médicos no hospital. Já o homem de 36 anos fugiu

e ainda não foi encontrado. A PM segue no rastreamento.

Tags:

Arma | Crime | PM | Preso | SF