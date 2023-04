A Polícia Militar apreendeu um rifle, dois revólveres e munições nesse final de semana, nos municípios de Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. Na tarde da quinta-feira (20), um homem de 29 anos foi detido por porte ilegal de um rifle de fabricação artesanal durante operação em Ouro Branco.

Em Conselheiro Lafaiete, um homem de 44 anos foi preso no Bairro JK, em um veículo onde havia dois revólveres de calibres 22 e 32, além de sete munições com as mesmas dimensões. Com o suspeito, também foi encontrada a quantia deR$ 1.616,00 e uma faca. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi apreendido.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Revolveres estavam com suspeito de 44 anos

