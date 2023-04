O Corpo de Bombeiros de Muriaé foi acionado por volta das 15 horas para atender a um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta na BR-116, em frente ao Supermercado Mineirão. No local os socorristas dos Bombeiros e do SAMU depararam com a motocicleta debaixo da carreta e o condutor da mesma, ferido próximo ao local de impacto, sendo amparado por populares.

Todos os procedimentos de socorro foram tomados no local e a vítima encaminhada para o Hospital São Paulo (não foi informado a gravidade dos ferimentos do motociclista). Foi informado também que a carreta cruzava a pista e a motocicleta transitava pela Rodovia BR-116. As causas do acidente serão apuradas pela PRF que vai ouvir as partes envolvidas e testemunhas.

acidente | BR-116 | Corpo de Bombeiros | es | moto | PRF | região