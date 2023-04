O Corpo de Bombeiros de Barbacena realizou um treinamento com a simulação de um acidente com múltiplas vítimas na manhã desta quarta-feira (26). A ação integra as atividades voltadas para a prevenção de acidentes, que são realizadas ao longo do ano. Segundo o Corpo de Bombeiros, a intenção é potencializar o atendimento a esse tipo de ocorrência e melhorar a capacidade de resposta dos recursos de emergência existentes na região das vertentes.

Para atender à essa finalidade, os participantes participaram previamente de um treinamento de Sistema de Comando em Operações (SCO) para representantes das agências que compões a Rede Integrada de Emergência (RINEM) e o Plano de Auxílio Mútuo de Barbacena (PAM-BQ). A simulação doi de um acidente automobilístico envolvendo um ônibus e um caminhão com um total de 38 vítimas.

A ação testou a operacionalização da rede integrada de emergência de Barbacena e o plano de auxílio mútuo, mensurando a capacidade de resposta dos órgãos públicos frente a desastre de grande complexidade, verificar quais recursos as instituições/empresas apoiadoras poderiam disponibilizar em uma situação onde a capacidade de resposta seja inferior a demanda apresentada, testar a aplicação do método Start, que é a técnica de triagem de múltiplas vítimas utilizada no Atendimento Pré-Hospitalar e colocar em prática o treinamento realizado sobre o Sistema de Comando em Operações.

O simulado contou com a participação da Concessionária Via 040, SAMU-CISRU, Escola preparatória de Cadetes do Ar, PRF, Polícia Penal de Minas Gerais, Guarda Municipal de Barbacena, das empresas Rivelli Alimentos e Transpetro, e de 38 alunos do Curso de Enfermagem da Faculdade Santos Dumont.