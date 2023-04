Um bezerro abandonado em um monte foi salvo pelos bombeiros na tarde desta quarta (26), na rua Professor José Gamine, bairro Santa Matilde em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações dos Militares, os solicitantes do salvamento foram até o quartel pedir a presença dos bombeiros para salvar o animal, que se encontrava isolado no meio da vegetação local, em um lugar ermo, sem forças para caminhar ou se alimentar sozinho, com sinais de desidratação. Por se tratar de um bezerro nascido há poucos dias, a suspeita é que a vaca tenha o parido e abandonado naquele local, de modo que não conseguiu se alimentar ou buscar um abrigo.



Os bombeiros carregaram o animal até um local acessível por veículo e então o transportaram até um veterinário da cidade, que lhe forneceu abrigo e os cuidados necessários.

