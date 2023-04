Policiais Militares flagraram e prenderam um homem de 50 anos que praticava tráfico de drogas no Bairro Córrego do Ouro, em Santos Dumont, na tarde da quarta-feira (26). Ele estava ao lado de outros homens também envolvidos com a venda de ilícitos. No entanto, os dois outros envolvidos conseguiram escapar, enquanto ele foi alcançado e detido, com 20 buchas de maconha, 22 pedras de crack e três pedras, de tamanho maior da mesma substância crack, embrulhadas em papel alumínio e a quantia de

R$1,20. Os militares localizaram também uma arma de fogo cal .22 na residência do abordado.

Na sequência, a PM identificou os dois outros envolvidos e a equipe foi ao endereço dos dois. Na primeira, o autor de 21 anos tinha uma balança de precisão, um celular, uma porção de cocaína embrulhada em papel alumínio.Na residência do autor de 20 anos, a PM foi recebida por um

homem de 23 anos que demonstrou nervosismo e confessou que estava com droga no bolso. Foi realizada busca pessoal sendo localizadas sete porções de maconha. Na residência, não foram

localizados mais materiais ilícitos. Os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.