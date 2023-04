Um homem foi preso após um acidente registrado em Guiricema, nessa quinta-feira (27). O sinistro ocorreu próximo a um hotel fazenda. O suspeito não tinha habilitação para dirigir. O carro capotou e ficou de cabeça para baixo, no ponto em que o acidente ocorreu. A Polícia Militar registrou a prisão, em função do autor conduzir veículo gerando perigo de dano e ainda por lesão corporal culposa, uma vez que do acidente gerou uma vítima não grave. O condutor foi levado preso à delegacia de plantão de Ubá G.