A Polícia Civil localizou e apreendeu um carro roubado identificado no centro de Cipotânea na terça-feira (25). De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia anônima indicou que havia um veículo suspeito, de origem do Estado do Rio de Janeiro, que estaria circulando no Alto Rio Doce.

Em abordagem anterior, no dia 23 de março, os ocupantes do automóvel fugiram em alta velocidade e furaram o bloqueio policial. Na nova abordagem, durante a vistoria, os policiais identificaram o lacre da placa traseira do veículo rompido,além de outros sinais de adulteração. Durante as buscas pelo interior do carro, foram localizadas dez porções de cocaína dentro do forro da porta do motorista. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado ao Detran-MG. As investigações prosseguem com objetivo de identificar os responsáveis pelos crimes.