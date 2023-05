Um homem de 26 anos foi preso no Bairro Queluz em Conselheiro Lafaiete, na noite do sábado (29), por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi resultado de uma denúncia anônima. O jovem foi abordado e, com ele, foram encontradas duas buchas de maconha. Continuando com as buscas, os policiais localizaram mais 15 buchas da mesma substância, além de três pinos de cocaína e uma balança de precisão.