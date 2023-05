Um homem de 37 anos foi executado com tiros de arma de fogo no Bairro Parque dos Ferroviários, em Conselheiro Lafaiete, no domingo (30).De de acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local do crime, a vítima ainda estava viva e chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que a encaminhou para o Hospital e Maternidade São José, porém não resistiu aos ferimentos.