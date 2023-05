Um jovem de 22 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi preso no Bairro Alto das Mercês, em São João del-Rei nessa terça-feira (2). De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava em uma motocicleta, em atitude suspeita quando foi abordado. Ele demonstrou nervosismo e inquietude. Na busca pessoal, ele não tinha nada de ilícito, porém, uma consulta no sistema indicou a existência de um mandado de prisão em aberto, desse modo, foi conduzido à Delegacia.







Tags:

Foragido da justiça | Justiça | Polícia | Preso | prisão | São João