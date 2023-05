A Prefeitura de Leopoldina emitiu na quarta-feira (3), a ordem de serviço para o início da construção da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/Leopoldina).

Segundo o Executivo, o novo espaço é um marco importante para a política de enfrentamento à violência contra as mulheres no município, oferecendo um ambiente adequado para que as vítimas recebam o acolhimento e assistência que merecem e precisam nos momentos mais difíceis.

Além do atendimento mais humanizado, as Delegacias da Mulher buscam uma resposta eficaz à violência, contribuindo na consolidação da cidadania feminina. E muito mais do que punir os agressores, as DEAMs também amparam as vítimas, explicando e defendendo seus direitos, estimulando as denúncias das agressões, além de realizar estudos para identificar o perfil dos ofensores.

A unidade em Leopoldina será construída em um prédio anexo em frente à Delegacia, no bairro Bela Vista. A obra será realizada pela empresa Sudeste Empreendimentos Imobiliários Construções e Serviços LTDA, de Muriaé, e tem recursos próprios da Prefeitura. O investimento será de R$ 318.123,36 e o prazo para a conclusão da obra é de aproximadamente seis meses.

