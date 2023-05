Três homens, um sem idade informada e outros dois de 496 e 73 anos, e uma mulher, de 28 anos, foragidos da justiça, foram capturados nesta quarta (03) nas cidades de Barbacena, Nazareno e Andrelândia.

BARBACENA

Segundo a Polícia Militar, durante a tarde os policiais receberam informações de que um homem, que não teve a idade informada, com mandado de prisão em aberto estaria no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Os militares iniciaram rastreamento e localizaram o homem que foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.



NAZARENO



De acordo com a PM, durante a tarde, por volta das 13h55, policiais receberam informações de que o homem de 73 anos, estaria com mandado de prisão em aberto. Os militares compareceram em diversos endereços, até localizarem o idoso na área central da cidade.

Ao consultarem o sistema, os policiais confirmaram a validade do mandado. O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.



Já durante a noite, por volta das 19h48, os militares receberam informações de que o homem de 46 anos, estaria com mandado de prisão em aberto. Os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, no bairro Nossa Senhora de Nazaré, onde o localizaram. Ao consultarem o sistema, confirmou-se a validade do mandado. O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.



ANDRELÂNDIA



Conforme informações da Polícia Militar, durante a tarde, por volta das 14h58, os policiais receberam informações de que a mulher de 28 anos, estaria com mandado de prisão em aberto e que

poderia ser encontrada em uma residência no bairro Areão. Os militares se deslocaram até o endereço, e localizaram a suspeita, sendo realizada a consulta no sistema e confirmada a validade do mandado.

A mulher foi presa e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil.

