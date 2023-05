Um homem foi detido em flagrante por furto a lojas da área central de Barbacena, na quarta-feira (3). De acordo com o registro, a ação partiu de uma denúncia, após o sujeito tentar furtar um cobertor em uma loja próxima à Praça dos Andradas. Ele tinha algo escondido embaixo da camisa.



A Polícia Militar iniciou rastreamento e o denunciado foi localizado na Rua Tiradentes. O homem passou por revista, quando foi localizada uma embalagem de carne. O sujeito disse que tinha comprado o produto, porém, com a suspeita de furto, os policiais buscaram câmeras do supermercado e constaram o delito.



O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto consumado sendo conduzido para a confecção do registro da ocorrência e posteriormente para a delegacia de polícia civil onde foi apresentado à autoridade de polícia

judiciária.

