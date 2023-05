Um homem, que não teve a idade informada, foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ameaçar a própria filha depois de uma briga, na noite deste domingo (07) no bairro São José em Alto Rio Doce.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima alegou que se brigou com a irmã dentro da casa e que foi ameaçada pelo próprio pai, precisando se trancar no banheiro até a chegada dos policiais.



A vítima relatou que o pai teria uma arma de fogo na residência sendo localizada uma garrucha calibre 22 juntamente com 27 cartuchos do mesmo calibre no quarto do homem. Ele chegou a apresentar o registro da arma, mas ele estava vencido.



O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão de Barbacena juntamente com a arma de fogo e munições apreendidas.