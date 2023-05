Mais de 60 pinos de cocaína, pedras de crack e tabletes de maconha foram encontrados enterrados em terreno na manhã deste sábado (06) no bairro Rosário em Andrelândia.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias anônimas de que um local no bairro estaria sendo usado para o tráfico de drogas.



Durante as buscas no terreno foram encontradas 23 pedras de crack, 69 pinos de cocaína, 30 tabletes e 20g, a granel, de maconha, R$ 485,00, um pacote de enforca gato e uma caixa de som.



As drogas encontradas estavam enterradas, foram recolhidas e encaminhadas à autoridade competente.

Até o momento ninguém ainda havia sido preso ou apreendido

Tags:

Droga | Drogas | Preso | Tráfico