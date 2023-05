Dois homens, de 18 e 34 anos, e uma mulher, de 36 anos, foragidos da justiça, foram capturados neste fim de semana em São João del-Rei, Bom Jardim de Minas e Dores de Campos.

SÃO JOÃO DEL-REI

De acordo com informações da Polícia Militar, na noite de domingo (07) por volta das 22h48, durante uma Operação na Vila Santa Terezinha, os policiais abordaram de um indivíduo suspeito, sendo o jovem, de 18 anos, e após uma consulta no sistema verificaram que ele possuía um mandado de prisão aberto. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.

BOM JARDIM DE MINAS



Segundo informações da PM, no sábado (06) após uma denúncia anônima informando que um indivíduo, identificado como sendo um homem, de 34 anos, residente no Bairro Cohab, estaria com um mandado de prisão aberto os militares foram até o local e realizaram sua abordagem. Em consulta ao sistema, os policiais confirmaram a veracidade do mandado. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, da cidade de São João del-Rei.



DORES DE CAMPOS



Conforme informações da Polícia Militar, na noite de domingo (07), por volta das 20h42, durante um patrulhamento pela rua no bairro Paloma, os policiais receberam informações de que a mulher, de 36 anos, havia sido agredida por seu companheiro. Os militares foram até a residência, porém não conseguiram localizar o homem. Durante uma consulta ao sistema, foi constatado que a mulher, vítima de violência doméstica, possuía um mandado de prisão em aberto. Ela foi presa e conduzida para Delegacia de Polícia de São João del-Rei.

