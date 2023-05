Ocorrências de tráfico de drogas nos municípios de São João del-Rei e Nazareno culminaram em três prisões neste fim de semana. Na noite do domingo (7), em função de uma denúncia anônima, os policiais em patrulhamento foram até um endereço da área central, onde abordaram um homem de 37 anos. Ele estava em um veículo no qual foram encontradas oito buchas de maconha, um pacote com uma pedra bruta de cocaína, uma pedra de crack e R$150. O homem foi preso e o veículo encaminhado para pátio credenciado.



No mesmo município, um jovem de 20 anos, que tem passagens anteriores, conforme a Polícia Militar, foi detido no Bairro Rosário, com 10 buchas de maconha e uma balança de precisão. O autor foi preso, e o material ilícito, apreendido.

Em São João del- Rei, um jovem de 19 anos foi denunciado por atuar no tráfico no Bairro Barro Preto. Ele tinha 20 pedras de crack e R$90, quando foi abordado na noite da sexta-feira (5). O rapaz foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Civil.











