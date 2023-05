Um homem, de 38 anos, morreu após o caminhão em que dirigia cair de uma ribanceira na tarde desta segunda (08) na MG-383, próximo ao KM 10, em Conselheiro Lafaiete.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo descia a rodovia, no sentido São Braz do Suaçuí, quando atravessou a pista e caiu na ribanceira ao lado, vindo a capotar. O homem morreu na hora.

O corpo ficou preso às ferragens e os bombeiros precisaram utilizar técnicas de desencarceramento para retirá-lo do veículo. Foi necessária também a presença de um guincho, que ergueu a carreta, pois o peso dela estava sobre a vítima, impossibilitando a sua retirada. Foram empregadas cerca de quatro horas para a conclusão dos trabalhos devido à complexidade da ocorrência.

A Polícia Civil investiga as causas e a dinâmica do acidente.

