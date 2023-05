Dois veículos, um carro e uma moto, foram furtados nesta segunda (08) em São João del-Rei e Coronel Xavier Chaves.

SÃO JOÃO DEL-REI



De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde desta segunda por volta das 12h31, um homem, de 61 anos, morador do Bairro Caieira, havia deixado seu carro, um Gol vermelho, placa GUC-6621, estacionado nas proximidades de sua casa e quando retornou, notou que seu automóvel não estava no local. A PM iniciou o rastreamento, mas até o fechamento dessa matéria o carro ainda não havia sido encontrado.



CORONEL XAVIER CHAVES



Segundo informações da PM, na tarde de segunda, por volta das 13h36, os militares receberam informações de que uma moto, Yamaha Factor YBR 125 K roxa placa OLU – 3974, de uma mulher, de 41 anos, moradora da Vila Fátima, havia sido furtada do interior da varanda de sua casa. A moto estava com a chave na ignição e com os capacetes sobre o banco. A PM iniciou o rastreamento, mas até o momento o veículo não foi encontrado.





Tags:

Polícia