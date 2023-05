Dois homens, de 52 e 44 anos, foragidos da justiça, foram capturados nesta segunda (08) em Prados e Nazareno.

PRADOS



De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde desta segunda, por volta das 15h22, após consulta

uma no sistema, uma equipe da PM se deslocou até uma residência na rodovia LMG-809, onde abordou e executou cumprimento de mandado de prisão do homem de 52 anos. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.



NAZARENO



Conforme informações da PM, na noite de segunda, por volta de 20h44, os policiais tomaram conhecimento o homem de 44 anos, morador da área central da cidade, teria um mandado de prisão aberto. Durante os trabalhos os militares conseguiram localizá-lo e contataram a existência do mandado. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.



