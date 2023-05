Um homem de 39 anos foi preso em Rio Pomba, nessa segunda-feira (8), por estar com um carro de luxo roubado em abril na cidade do Rio de Janeiro. O setor de inteligência da Delegacia em Rio Pomba, unidade que integra a 2ª Delegacia Regional de Ubá – pertencente ao 4º Departamento de Polícia Civil – levantou as informações sobre o automóvel e os policiais civis abordaram o veículo no Bairro Rosário, confirmando a origem criminosa e sinais de adulteração.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Arthur de Oliveira Simões, o suspeito, investigado por outros crimes de roubo, foi autuado por receptação e adulteração de sinal de veículo e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

