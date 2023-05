Um caminhão usado para a coleta de lixo domiciliar urbano perdeu o controle e caiu dentro da quadra localizada na Praça Central do Município de Olaria, na tarde desta terça-feira (9). A equipe policial foi acionada pela Chefe da Seção de Transportes da Prefeitura. O motorista estava sozinho no momento, e sofreu escoriações no ombro e corte na cabeça, sendo socorrido pela ambulância da prefeitura de Olaria, até a Santa Casa de Lima Duarte.

O caminhão teria caído de uma altura aproximada de 3,5 metros e danificou o alambrado e a mureta que cercam a quadra. O lixo que estava na caçamba também ficou espalhada pelo equipamento. A perícia realizou os trabalhos de praxe.O veículo esta com a documentação regularizada, sendo liberado no local.