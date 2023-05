Quatro bezerros foram furtados na manhã do último domingo, no Distrito de Ribeiro Junqueira, em Leopoldina. Em função do ocorrido foram presos dois autores, enquanto outros dois outros envolvidos conseguiram fugir. Posteriormente, com a identificação dos suspeitos em mãos, a equipe da Polícia Militar prendeu um terceiro infrator. Ele confessou i crime, foi preso e encaminhado para a Delegacia.

Tags:

Furto | homens | Preso