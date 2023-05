Mais de 100 pedras de crack, cocaína e maconha foram apreendidos pela PM com a ajuda de um cão farejador nesta quarta (10) no bairro Rochedo em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações da Polícia Militar. os policiais visualizaram um adolescente em um local, que fugiu assim que viu a viatura e não foi mais localizado. Onde ele foi visto, foi encontrado com a ajuda do cão farejador 126 pedras de crack, uma barra de maconha e 70 papelotes de cocaína.



As substâncias foram apreendidas e entregues na Delegacia de plantão.

