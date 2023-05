Três pessoas, uma jovem de 20 anos e dois homens de 26 e 30 anos, foram presos por tráfico de drogas nesta quarta (10) em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma batida policial no bairro Bonfim pela manhã, os policiais se depararam com quatro pessoas em atitude suspeita. No momento da abordagem, dois suspeitos, identificados como um jovem de 18 anos, que não foi encontrado, e um homem de 30 anos, conseguiram fugir. A jovem e o homem de 26 anos foram contidos no local. Durante as buscas na redondeza os policiais encontraram 44 pedras de crack, um tablete, do tamanho de uma caixa de fósforo, e 11 pedaços de maconha, uma embalagem com cocaína, um rádio transmissor e R$21, 25.



Dando continuidade às diligências, durante a tarde os militares receberam uma denúncia anônima de que o homem de 30, que também possuía um mandado de prisão em aberto, havia chegado em sua casa, que fica no bairro Senhor dos Montes. Os policiais foram até o local e conseguiram prender o suspeito. Foi encontrado em sua casa uma embalagem com 57 pedras de crack, uma embalagem do tamanho de uma bola de ping pong de crack e R$352,80.

Os três envolvidos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

Tags:

7 | cocaína | Droga | Drogas | Maconha | operação | PM