A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um jovem de 26 anos na manhã desta quinta-feira (11), suspeito de jogar uma panela de óleo quente no irmão dele. O crime teria ocorrido no dia 14 de abril, no bairro Graminha, no interior da casa em que ambos residem, em São João del-Rei.



Após uma discussão o suspeito teria pegado a panela de óleo quente que estava esquentando no fogão, chamado seu irmão e jogado o líquido em cima do mesmo. A vítima, de 24 anos, sofreu queimaduras de 2º grau e teve 18% do corpo queimado, sendo socorrido e transferido para o Hospital de Pronto Socorro na cidade de Juiz de Fora, onde foi internado na UTI.

A equipe da PC foi à casa do investigado e realizou a prisão. Durante os esclarecimentos, o suspeito confirmou ter jogado a panela em seu irmão, após uma discussão. O Delegado responsável pelo caso, Daniel Gomes, disse que o crime atenta contra a ordem pública, com uma conduta agressiva e desproporcional praticada pelo investigado, sendo cabível, portanto, sua prisão preventiva.