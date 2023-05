Uma escola infantil que funciona no Salão Comunitário do Bairro Dom Bosco em São João del-Rei sofreu um incêndio na tarde dessa sexta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento da equipe ocorreu no horário de início das aulas. Profissionais e crianças foram orientados a evacuar o locar, evitando tumultos e ferimentos. No momento do incêndio havia 66 crianças entre quatro e cinco anos de idade na escola, além de sete professoras, a diretora, a vice-diretora e mais quatro profissionais. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Quando a equipe chegou, se deparou com uma das salas totalmente tomada pelas chamas. Com o uso de uma linha direta de mangueiras, os bombeiros conseguiram debelar as chamas e realizar o posterior rescaldo, evitando assim que o fogo se espalhasse por todo o prédio.

Ainda segundo os Bombeiros, foram queimados diversos materiais, como carteiras e cadeiras, armários e diversos materiais escolares. Sobre as causas, conforme os bombeiros, a diretora do local disse que suspeitava de um curto-circuito, porém, somente um laudo pericial poderia dizer o que de fato aconteceu. Um eletricista foi chamado para avaliar a situação e o prédio ficou interditado até que as condições de segurança fossem verificadas.



