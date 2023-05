O Corpo de Bombeiros Militar de Conselheiro Lafaiete salvou uma égua que estava atolada em um córrego localizado no lugarejo de Três Barras na tarde dessa sexta-feira (12). A presença dos bombeiros foi solicitada no local porque a égua não conseguia sair sozinha do córrego e corria risco de morte.

Os bombeiros fizeram a amarração da égua e utilizaram técnicas de salvamento terrestre para retirá-la dali. Após os trabalhos, ela ficou sob a guarda do homem que se identificou como dono do animal .



