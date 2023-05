O suspeito de orquestrar uma série de assassinatos foi alvo da operação "Hércules" realizada em Visconde do Rio Branco nessa sexta-feira (12). Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, um deles, do líder do grupo denunciado.O suspeito é conhecido pelo perfil violento, que levou a uma série de crimes violentos cometidos na região, entre eles, homicídios qualificados, porte de armas de fogo e crimes violentos. Conforme o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Regional da Zona da Mata, em conjunto com a Promotoria Criminal de Visconde do Rio Branco e a Polícia Militar.



Também foi determinada a apreensão de motos e carros utilizados pelos denunciados como meio para a prática de crimes violentos na região. Segundo o promotor de justiça Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Gaeco da Zona da Mata, as operações de combate às facções criminosas na região já oportunizaram o cumprimento de 29 mandados de prisão temporária, 51 mandados de busca e apreensão, 25 mandados de prisão preventiva e diversos mandados de indisponibilidade de bens, inclusive de carros, motos e casas utilizadas pelos criminosos.

