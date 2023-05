Um idoso, de 76 anos, foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta (12) no bairro Jardim dos Croatas em Alto Rio Doce.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro os militares receberam uma denúncia anônima de que um homem, de 76 anos, realizava tráfico de drogas. Conhecedores das características do suspeito, os policiais iniciaram o rastreamento e encontraram o idoso. Com ele foram localizados 21 pinos de cocaína, 17 tabletes de maconha e R$2.901,00.

O idoso confirmou para os policiais que vendia as drogas de forma fracionada e acrescentou que buscava as drogas no estado do Rio de Janeiro. Os militares também realizaram uma busca dentro do imóvel do suspeito, porém nada de ilícito foi encontrado.

O idoso foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.





