Um jovem, de 19 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendido por tráfico de drogas na noite deste sábado (13) em Santos Dumont.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação Lei Seca no centro da cidade, os suspeitos foram parados e entrevistados pela PM e foram realizadas buscas pessoas e uma vistoria no veículo. Com os indivíduos foram encontradas duas buchas de maconha, uma balança de precisão e R$1.930.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





