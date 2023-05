Um jovem, de 19 anos, sofreu uma tentativa de homicídio madrugada deste domingo (14) em Santa Cruz de Minas. Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram presos e dois adolescentes, ambos de 16 anos, apreendidos pelo crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, duas motos com os quatro suspeitos, teriam passado pela área central da cidade atirando em direção do jovem, que não foi atingido.



Durante o rastreamento, uma equipe PM se deparou com as motocicletas sendo dada voz de parada, o que não foi acatado pelos condutores, que tentaram fugir. Em determinado momento, uma moto, com dois ocupantes, um adolescente de 16 anos e um jovem de 20, foi alcançada na região do bairro Matosinhos. Durante uma busca pessoal, foi encontrado no bolso do adolescente seis munições calibre 38.

Dando continuidade às diligências, as equipes se depararam com a segunda moto, que também foi abordada na região do bairro Matosinhos. Os ocupantes, um adolescente de 16 anos e um jovem de 22, ainda tentaram fugir a pé, mas foram contidos pelos militares. Com o adolescente, foi localizado um revólver calibre 22 com cinco munições intactas.



Após uma consulta no sistema, a PM também constatou que as motos eram furtadas, sendo uma Yamaha Factor roxa, emplacada em Coronel Xavier Chaves/MG e uma Yamaha YBR preta, emplacada em Ritápolis/MG, e se encontravam com as placas trocadas.

Os jovens foram presos e os adolescentes apreendidos. Todos os envolvidos no crime foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o revólver e as munições. As motos foram removidas para o pátio do Detran.