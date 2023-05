A Polícia Militar chegou ao cinco envolvidos em um homicídio cometido no Bairro Morro da Mina, em Conselheiro Lafaiete, ocorrido na tarde desse domingo (14). Segundo a Polícia Militar, todos os indivíduos têm passagens anteriores por crimes diversos. Foram presos dois homens de 20 anos cada e um de 23 anos e dois adolescentes foram apreendidos, ambos com 17 anos.

A vítima, um jovem de 24 anos, foi encontrado dentro de um outro carro, no mesmo bairro, sem sinais vitais. O rapaz também tinha passagens por diversos crimes. Uma equipe do SAMU constatou o óbito e a Perícia Técnica identificou 12 perfurações no corpo, ocasionadas por disparos de arma de fogo



Durante a ação foram apreendidos dois revólveres calibres ponto 32 e ponto 38, uma barra

de crack, cinco aparelhos celulares, roupas usadas pelos autores na ocasião do delito e

o veículo utilizado na fuga. Um segundo veículo utilizado pelos autores foi encontrado, em chamas, em uma estrada vicinal na localidade de

Lagartixa.







