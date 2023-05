Um homem de 31 anos foi preso e uma adolescente de 17 anos foi apreendida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Militar, no Bairro Belvedere, em Ouro Branco, nesse domingo (14). De acordo com o registro, havia no endereço 20 buchas de maconha, 29 pinos de cocaína, uma barra e quatro pedras de crack. Também foram recolhidos cadernos contendo anotações relativas, ao tráfico, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.440,00.



