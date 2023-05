Nesta segunda-feira (15), Barbacena amanheceu com os informativos de diversas escolas anunciando a suspensão das aulas por tempo indeterminado devido à falta de água provocada por causa do grave acidente ocorrido na última quinta-feira (11), na BR-040. Na ocasião, houve o derramamento de óleo no afluente do Rio das Mortes.

O acidente interrompeu a distribuição de água feita pelo Serviço de Água e Saneamento (SAS), e ainda não há previsão para a volta normal do abastecimento para os bairros contemplados pelo órgão.

Veja a lista de escolas que anunciaram a suspensão das aulas:

SESI

Escola Estadual Professor Soares Ferreira

Escola Estadual Henrique Diniz

Escola Estadual Amílcar Savassi

Escola Estadual Pio XI

Colégio Tiradentes da Polícia Militar

Sistema de Ensino Aprendiz

Escola Municipal José Felipe Sad

Escola Municipal Inês Piacesi

Escola Municipal Lia Salgado

Escola Municipal Professora Yayá Moreira

Escola Municipal Pe. Sinfrônio de Castro

Escola Municipal Sebastião Francisco do Vale

Escola Municipal Lions

IF Sudeste MG – Campus Barbacena

Além das escolas, a UAI Barbacena também suspendeu os atendimentos nesta segunda-feira (15) até que a situação se normalize, assim como a Prefeitura que vai manter funcionando somente os serviços essenciais.

Tags:

Sem água