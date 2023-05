Os vereadores de Barbacena aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei 05/2023, de autoria do vereador Zezinho Andrada, que estabelece o uso do Cordão de Girassol como instrumento auxiliar de orientação e identificação para pessoas com deficiências e transtornos ocultos na cidade. A iniciativa foi aprovada na última quinta-feira (11) de maio, e será enviada para sanção do Prefeito.

Conforme previsto no projeto, a lei abrange indivíduos cuja deficiência não é prontamente identificável, incluindo deficiências mentais, intelectuais ou sensoriais, tais como autismo, deficiência intelectual, doença de Crohn, transtornos psiquiátricos, entre outros.

O Cordão de Girassol é uma faixa estreita verde com estampas de girassóis, destinada a pessoas que enfrentam dificuldades em permanecer por longos períodos em determinados locais, causando tensão e nervosismo a si e seus familiares. "A proposta é que, ao identificar uma pessoa com o Cordão de Girassol, as equipes de atendimento em supermercados, lojas, consultórios e outros estabelecimentos priorizem a assistência a esse cliente e seus acompanhantes", explica Zezinho Andrada.

O CORDÃO

A ideia do Cordão de Girassol surgiu em 2016, quando funcionários do aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, criaram o símbolo de identificação para pessoas com deficiências invisíveis e suas famílias. Desde então, a iniciativa tem se expandido para dezenas de países, além de diversos estados e cidades brasileiras, promovendo maior acessibilidade e inclusão para milhares de cidadãos.

Para mais informações sobre o Cordão de Girassol em Barbacena, entre em contato com o gabinete do vereador Zezinho Andrada pelo telefone (32) 99904-9270 ou envie um e-mail para vereadorjosebonifacio@gmail.com.