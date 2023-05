Uma mulher, de 57 anos, foi vítima de estelionato e perdeu mais de R$10mil na tarde desta segunda (15) em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, moradora do bairro Marchetti, havia recebido uma mensagem através do Whatsapp, de uma pessoa se passando pelo seu filho e pedindo que ela fizesse um PIX, para um destinatário desconhecido, no valor de R$420.



Um pouco depois, em uma nova conversa, foi pedido um novo PIX de R$1mil e um terceiro de R$5.670.

Em uma nova tentativa, foi pedido ou outro PIX no valor de R$3.430 em outra chave, também desconhecida.



As transferências efetuadas somaram um total de R$10.520,00. Em dado momento, um familiar realizou contato telefônico com o filho da vítima e então perceberam que se tratava de um golpe.

A ocorrência foi registrada para as demais providências.

Tags:

7 | Estelionato | Polícia | Polícia Militar | Whatsapp