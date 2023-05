Uma mulher, de 27 anos, foi atropelada na Avenida Bias Fortes no início da manhã desta terça (16) em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima relatou que foi atingida por um carro de passeio ao atravessar a rua. Com o impacto ela caiu no chão e sentia muitas dores na lombar. Após avaliação, a vítima foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Maternidade São José para avaliação médica. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O condutor no veículo, que não teve a idade revelada, permaneceu no local até chegada dos Bombeiros e da Polícia Militar.

Conselheiro Lafaiete | Polícia